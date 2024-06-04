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Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, görevinden ayrıldı. Ayrılığın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, sosyal medya hesabından Timur için veda paylaşımında bulundu. Buruk, "Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı

Sarı-kırmızılılarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluğun mimarlarından olan Sportif A.Ş Başkanvekili , kulüpteki görevinden ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından Erden Timur için veda paylaşımında bulundu.

Buruk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

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