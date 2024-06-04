Okan Buruk'tan Erden Timur'a veda paylaşımı

Sarı-kırmızılılarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluğun mimarlarından olan Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, kulüpteki görevinden ayrıldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Erden Timur için veda paylaşımında bulundu.



Buruk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…"