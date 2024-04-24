Okan Buruk'tan futbolculara rehavet uyarısı

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına uyarıda bulundu.

"REHAVET BİZİ HATAYA ZORLAR"

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı puan kaybını Adana'da yaşayabileceklerini hatırlatan Buruk, "Biz kendi işimize bakacağız. Evet rakibimizin durumu çok önemli ama biz her şeye rağmen kazanmak zorundayız. Yine kazanmak için sahada olacağız, çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Böyle bir dönemde rahatlamak, rehavete kapılmak bizi hataya zorlar. Aynı disiplinle devam edelim ve kendi sahamızdaki derbiye kadar farkı mümkün olduğunca açalım." diye konuştu.

"ICARDI BİR MARKA DEĞERİ"

Okan Buruk, ligin son düzlüğünde tecrübeli isimlerin sorumluluk almasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Icardi de Mertens de çok önemli oyuncular. Saha içi ve saha dışı bize çok destek oluyorlar. Galatasaray'ı çok benimsediler. Icardi ve Mertens'i sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler çok seviyor. İkisi de Türk futboluna bir marka değeri getirdiler. Icardi'nin hafta içi arka adalesinde bir ağrısı vardı. Ona da teşekkür ediyorum taraftarımızın sevgisini hak ediyor. Ayağındaki ağrıy rağmen idmana ve maçlara çıktı. Belki yüzde 100'üyle olmasa da hep sahadaydı.

"AVERAJ FARKINI KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ"



Fenerbahçe ile averaj farkını kapatmak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok gol atmayı düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe ile aramızda puanın dışında gol averaj sayısında da yarış bulunuyor. Onu kapatma hedefimiz var."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.