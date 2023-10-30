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Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını iğneyle tamamlayan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencisini iç saha maçında dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

, 'in 10. haftasında Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde iğneyle oynadığı kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un 3 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde Mauro Icardi'yi dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Icardi'nin yerine formaya en yakın ismin Barış Alper Yılmaz olduğu belirtildi.

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