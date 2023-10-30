Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Bayern Münih ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde iğneyle oynadığı kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un 3 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde Mauro Icardi'yi dinlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Icardi'nin yerine formaya en yakın ismin Barış Alper Yılmaz olduğu belirtildi.