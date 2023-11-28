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Okan Buruk'tan Sanchez açıklaması: Manchester United maçında oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz." dedi.

Okan Buruk'tan Sanchez açıklaması: Manchester United maçında oynayacak mı?

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Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelesi öncesi konuştu.

Buruk, "Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Birçok anlamda bizim için özel bir karşılaşma. Bu zamana kadar iyi oyunlar oynadık. Hem iyi oynamak hem de kazanmak istiyoruz." dedi.

Buruk, "Kim oynarsa oynasın önlem alma durumumuz yok. Takım oynumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ VE ABDÜLKERİM'İN SON DURUMU

Şampiyon teknik adam, "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz. Abdülkerim Bardakcı'yı ise idmanda son kez görüp karar vereceğiz." dedi.

Fernando Muslera ise, "Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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