Okan Buruk'tan TFF Süper Kupa yorumu: Oyuncuların mutlu olacağı bir tarih değil

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 1-0 yendikleri Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Müsabaka boyunca çok rahat pozisyona girdiklerini aktaran Buruk, "İlk dakika maçın nasıl geçeceğini gösterdi. Çok hızlı ve rahat bir şekilde rakip kaleye gittik. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Maçın başından sonuna kadar bunları kendi kalitemizin altında değerlendirdik. Çok rahat pozisyonlar bulduk. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz iyi olsaydı, farklı bir skor elde edebilirdik." diye konuştu.



Farkı açamadıkları için planladıkları değişiklikleri yapamadığını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "İkinci golü bulsaydık daha erken değişiklikler yapmayı planlıyorduk. Çok fazla üst üste oynayan futbolcularımızı dinlendirmek istiyorduk. Ancak maç 1-0 devam ettiği için bu değişiklikleri yapamadık." ifadelerini kullandı.



Okan Buruk, ligde kazanma serisi yakaladıklarını belirterek, "Bugün önemli bir 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Beş maç üst üste kazandık. Hedefimiz, hafta sonundaki MKE Ankaragücü maçını da kazanmak." dedi.



"ONLARIN DENEMELERİNE SAYGI DUYUYORUM"



Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi'nin paslaşarak kullandığı ve kaçan penaltıda oyuncularının davranışına saygı duyduğunu söyledi.



Tecrübeli teknik adam, skor 0-0 iken değerlendirilemeyen penaltıyla ilgili, "Bunu daha önce konuşmuştuk. Geçen sezon da birkaç maç bunu denemek istemişlerdi. Bugün bunu denediler. Onların denemelerine saygı duyuyorum. Direkt vuruş da kaçabilirdi. Oyuncularım bir sorumluluk aldı. Mauro, daha önce de böyle bir organizasyon yapmıştı. Ne rakibe ne de oyuna karşı bir saygısızlık var. Bu, futbolun içinde olabilecek bir şey. Bu tür denemeler daha önce de yapıldı. Penaltı kaçtı ama devamında Mauro golünü attı ve Galatasaray için 3 puanda büyük rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.



Penaltıların kaçabileceğini dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Topun başına geçince penaltıyı Kerem'in atacağını düşündüm. Gol de kaçar, penaltı da kaçar. Burada oyuncularımın verdiği kararın yanındayım." şekilnde görüş belirtti.



"ÜÇ BÜYÜK HEDEFİMİZ VAR"



Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, bu sezonki hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk olduğunu söyledi.



Bu sezon yollarına namağlup devam ettiklerini hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Sezona çok erken başladık. Transfer sonrası kadromuza geç katılan çok oyuncu var. Bir yandan yarışırken diğer yandan oyuncuları hazırlıyoruz. Bu süreci kazanarak geçmek istiyoruz. Geçen seneki şampiyonluğu son yılların en yüksek puanıyla yakaladık. 14 maçlık galibiyet serisi yakalamıştık. Bu sezon da kazanarak yolumuza devam etmek, bu tür seriler yakalamak istiyoruz. Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmaktır. Benim de teknik direktör olarak isteğim ve amacım, her maçı kazanmak. Galatasaray'ın ortaya koyduğu dominant oyun da çok önemli. Taraftarımızın desteği ve stadımızdaki coşkumuz yukarılara çıkıyor. Hedeflerimiz bitmiyor. Geçen sezon şampiyon olmak, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girmekti. Şimdiki hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak. Üç büyük hedefimiz var. Büyük bir mücadele veriyoruz ve Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz."



Okan Buruk, sokakta Galatasaray sevgisinin arttığını anlatarak, "Galatasaray sevgisinin ne kadar arttığını sokakta, tribünlerde ve hava alanlarında görüyorum. Bu da bir teknik direktör olarak beni mutlu ediyor. Amacımız taraftarımızı mutlu etmek, onların göğsünü gere gere dışarıda gezmesini sağlamak. Takımımla, onlar için daha fazlasını da yapacağız. Hiç merak etmesinler. Her geçen gün daha yukarı giden bir çizgimiz var. Bugün birçok oyuncumuz yoktu ama saha içindeki isteğimiz ve konsantrasyonumuz iyiydi." şeklinde konuştu.



"GENEL OLARAK STATLARIMIZDA ZEMİN SORUNUNU YAŞIYORUZ"



Buruk, Türkiye'deki statlarda genel olarak zemin sorunu olduğunu dile getirdi.



Aşırı sıcakların zeminleri etkilediğine değinen Buruk, yeşile boyanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminiyle ilgili, "Geçen hafta Fatih Karagümrük maçını izlemiştim. Zeminin iyi olmadığını gördüm ve korkularım vardı. Çok iyi bir zemin değildi. Genel olarak statlarımızda zemin sorununu yaşıyoruz. Aşırı sıcaklar zeminleri farklı bir hale getirdi. Burası, Şampiyonlar Ligi finali oynandığında halı gibiydi. Bugün o dönemki halinin çok gerisinde. Oyuncularımız da bundan mutlu, memnun değil. Çok önemli ve iyi oyuncular getiriyoruz ama zeminle ilgili sorunlar yaşıyoruz. İnşallah zeminleri toparlarız." ifadelerini kullandı.

"ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"



Buruk, ilk 11'de başladığı son 13 Süper Lig açında da gol atan Mauro Icardi'nin kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu dile getirdi.



Icardi'nin Türkiye'de çok sevilen bir futbolcu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:



"Icardi, bizim için çok önemli bir oyuncu. Türk futbolu için de çok önemli bir marka değeri oldu. Türkiye için bir idol haline geldi. Çocukların, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir insan. Bence oyunculuğunun yanında insanlığı ve enerjisiyle de Türk futboluna çok önemli bir katkı sağlıyor. Attığı goller, takıma verdiği katkı çok büyük. Oynadığı mevkiye göre gole en yakın oyuncumuz. Üzerine düşeni hep yapıyor. Hem golleri ve asistleriyle takımı taşıyor hem de takım savunmasına katkı sağlıyor. Onunla olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.



TFF SÜPER KUPA PLANLAMASINA TEPKİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynanmasına sıcak bakmadığını söyledi.



Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçla ilgili açıklamasını değerlendirdi.



Tecrübeli teknik adam, 30 Aralık'ta yapılması planlanan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili, "O tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk. İnanılmaz yoğun bir dönem geçireceğiz. O tarihte bir maç oynanacağını düşünmüyorum. Avrupa'da oynayan iki takım için verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasına neden olacak. Sıcak baktığım, oyuncuların da mutlu olacağı bir tarih değil. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bu tarihin doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye dışında olacaksa gidip gelmesi var. Zaten bütün sezon çok yoğun geçecek. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı." diyerek sözlerini tamamladı.