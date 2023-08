Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması

BERKAN KUTLU: "KESİNLİKLE KAZANMAMIZ LAZIM"



Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.



"Kesinlikle kazanmamız lazım." diyen Berkan, "Ülke puanımız için çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli bir organizasyondayız ve hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." ifadelerini kullandı.



2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde iyi performans sergilediklerini hatırlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynamak özel bir duyguydu. Ancak Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın ait olduğu yer. Hedefimiz burada güzel işler yapmak. Tek düşüncemiz bu. Çok heyecanlıyım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorum. Benim de buradaki ilk maceram olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Berkan Kutlu, takım içindeki rekabete değinerek, "Galatasaray'da tabii ki rekabet olacak. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada, bu rekabetin içinde olmam için her gün üstüne koymam lazım. Bunu da biliyorum. Eleştirilerle ilgili hocam, ekibim ve teknik ekibimiz dışında hiçbir şey beni etkilemiyor. Artık işimi yapıyorum. İlk zamanlarda zordu ama artık işimi yapıyorum." diye konuştu.



Kariyerinde henüz istediği yere gelmediğini aktaran Berkan, "25 yaşımda ve 4. profesyonel sezonuma başlıyorum. Bu yolda her zaman yükselişler olmuyor. İnişler ve çıkışlar var. İnsan olarak çok geliştim. Galatasaray'da olmak çok büyük bir tecrübe. Her maç, her antrenman büyük bir baskı. İyi yolda olduğumu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Gruplarda beklediği büyük takım olup olmadığının sorulması üzerine Berkan, "Hangi takım gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Ali Sami Yen gerçekten farklı. Taraftarımızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok." dedi.