Okan Buruk'un Serge Aurier kozu

Galatasaray'a ara transfer sezonunda katılan ancak henüz sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyen Serge Aurier takımla çalışmalara başladı.

Aurier'in denkleme girmesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek pozisyonunda elinin güçleneceği ve savunmanın sağ kanadında büyük bir rahatlama yaşayacağı belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcı sağ bek pozisyonunda Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan faydalanıyordu.

Milliyet'in haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcunun sağ bekte ilk tercih olacağı kaydedildi. Bu durumda Barış Alper Yılmaz'ın hücum bölgesinde değerlendirilebileceği ifade edildi.