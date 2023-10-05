Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu: Yıllık 40 milyon TL

Galatasaray yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü Okan Buruk'la yeni sözleşme için anlaştı.
Sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve şampiyonluğun ardından opsiyonu devreye giren tecrübeli hoca, yıllık 19 milyon TL kazanıyordu.
40 MİLYON LİRAYA ÇIKIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın bir tören düzenleyerek 49 yaşındaki Buruk'a imza attırması bekleniyor.
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