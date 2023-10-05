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Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu: Yıllık 40 milyon TL

Yeni sözleşme konusunda Okan Buruk'la anlaşan Galatasaray, şampiyon hocaya yıllık 40 milyon TL ödeyecek.

Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu: Yıllık 40 milyon TL

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yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü 'la yeni sözleşme için anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve şampiyonluğun ardından opsiyonu devreye giren tecrübeli hoca, yıllık 19 milyon TL kazanıyordu.

40 MİLYON LİRAYA ÇIKIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın bir tören düzenleyerek 49 yaşındaki Buruk'a imza attırması bekleniyor.

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