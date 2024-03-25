Olaylı maçın ardından Osayi'den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının sonunda yaşanan olayların ardından ilk kez konuştu.

"BAZILARININ ÜZERİNDE SİLAH VARDI"

Score Nigeria'ya konuşan Osayi-Samuel'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı, takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı, olan bu"

"TAKIM ARKADAŞLARIMDA KESİKLER VE MORLUKLAR VARDI"

"Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, birkaç kişi de takımı savunmak için bana katıldı."

"LİGDEKİ TEK MAĞLUBİYETİMİZİN İNTİKAMINI ALDIK"

"Kazanmanın bir yolunu bulduk ve ilk turda bizi evimizde yendikten sonra aynı takıma karşı ligdeki tek mağlubiyetimizin intikamını aldık" dedi.

Fenerbahçe şu anda 79 puana sahip ve sezonun bitimine sekiz maç kala lider Galatasaray'ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.