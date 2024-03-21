Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İtalya'nın zorlu ekiplerinden Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bir kez daha rakibini saf dışı bırakma peşinde olacak. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



OLİMPİA MİLANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



FORUM'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligde geride kalan 30 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi AS Monaco'nun sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a kaybetmesiyle dördüncü sıraya yükseldi.



Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.



İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI



Barcelona karşısında 88-74 kazanan Jasikevicius'un öğrencileri, sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup etmişti.



Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.