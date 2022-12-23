Olimpiyat şampiyonu Çinli haltercinin doping testi pozitif çıktı

Üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Çinli halterci Lyu Xiaojun, doping nedeniyle geçici men cezası aldı.



Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki sporcunun 30 Ekim'de alınan doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandı.



Dosya sonuçlanıncaya kadar yarışmalara katılması yasaklanan Lyu'nun, B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor.



Erkekler 77 kiloda 2012 ve 2016'da olimpiyat şampiyonu olan Lyu, erkekler 81 kiloda yarıştığı 2020 Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı. Çinli halterci ayrıca beş kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.