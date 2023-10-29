Olimpiyatta gol sesi çıkmadı: Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin tamamında gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla beraber Trabzonspor 16 puanla 5. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 10 puanla 11. sıraya yükseldi.

İLK YARISI İSABETLİ ŞUT OLMAYAN İLK MAÇ

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk yarısı isabetli şut bulunmayan ilk maç oldu.

TRABZONSPOR'DA MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

Karadeniz ekibinde mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıkan oyunculardan Mahmoud Trezeguet bileğindeki ağrı sebebiyle oynayamayacağını iletti.

Trabzonspor maçtan hemen önce Mısırlı yıldızı kadrodan çıkartığını, ilk 11'e ise Fountas'ı dahil etti duyurdu.