Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Ülke puanı için oldukça önemli bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanarak rahat bir şekilde rakibinin Kadıköy'e gelmesini beklemek istiyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu.



Olympiakos-Fenerbahçe maçı 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR



Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.