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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar: Kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirtti.

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar: Kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum

Olympiacos, UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında normal süresi ve uzatma dakikaları sonucunda 1-0 mağlup olduğu ’yi penaltılarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Olympiacos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar açıklamalarda bulundu. Jose Luis Mendilibar, “Çok iyi ve zor bir oyun oynadık. Dayanma gücünü sonuna kadar kullandık. 10’uncu dakikada golü yedik ama dayandık. Topu rakibe vererek yorma yoluna gittik. Penaltılara kalmasını yorumlayamam o futbolcuların becerisine kalıyor” şeklinde konuştu.

Yarı finale kaldıkları için mutlu olduğunu da söyleyen Mendilibar, “Avrupa kupalarında yarı finale kalan takımın antrenörü olduğum için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Tzolakis başta ikinci kaleciydi fakat yavaş yavaş formayı aldı. Topun direğe çarpmasına şans diyebilirsiniz ama kaleci kurtarıyorsa şans diyemeyiz” diye konuştu.

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