Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda

3 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.



62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.



İDEAL 11, 180 GÜN SONRA



Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.



Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.



Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.



Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.



KİNG VE MERT HAKAN KADRODA



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.



Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.



Her iki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

