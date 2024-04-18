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Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Olympiakos'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe rövanş maçında yarı final için sahaya çıktı. İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle biten mücadelenin ikinci devresinde de sonuç değişmedi. Toplam skoru 3-3 olan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca mücadelede penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrası Olympiakos yarı finale yükseldi, Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. İşte ayrıntılar ve karşılaşmadan öne çıkanlar...

Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda

İlk maçı 3-2 kaybeden , UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u ağırladı. 

İlk yarısı İrfan Can'ın golüyle 1-0 üstünlüğüyle biten mücadelenin ikinci devresinde de sonuç değişmedi.

Toplam skoru 3-3 olan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca mücadelede penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonrası Olympiakos yarı finale yükseldi. 

Fenerbahçe 3-2'lik penaltı sonuçlarına göre Avrupa'ya veda etti. 

Mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetti. 

Karşılaşmada ameliyat olan Ooosterwolde forma giyemedi. Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun ise UEFA listesinde yer almadığı için sahaya çıkamadı.

Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda - 1

3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.

İDEAL 11, 180 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.

Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.

Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.

KİNG VE MERT HAKAN KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' İrfan Can, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi

17' Tadic karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih ederek mutlak gol pozisyonunu kaçırdı

34' İrfan Can Kahveci'nin sert şutu Tzolakis'te kaldı

36' Olympiakos'ta Ortega sarı kart gördü

45+3 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

60' Olympiakos'ta Daniel Podence sarı kart gördü

72' Olympiakos'ta Andreas-Richardos Ntoi sarı kart gördü

74' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu

80' Livakovic, karşı karşıya pozisyonda Masouras'a gol izni vermedi

82' Batshuayi attı ama ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla gol iptal edildi

86' Miha Zajc ve Cengiz Ünder oyuna girdi, Fred ve İrfan Can Kahveci oyundan alındı

90+5 Mücadelenin ilk 90 dakikası sona erdi. Karşılaşmada 15'er dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak

UZATMALAR

1. DEVRE

90+1 Uzatma dakikaları başladı

94' Szymanski sarı kart gördü

100' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşayan Becao'nun yerine oyuna dahil oldu

105' İlk uzatma devresi golsüz geçildi

2. DEVRE

106' Szymanski'nin yerine Krunic oyunda

120' İsmail'in yerine Fenerbahçe'de oyuna Bonucci dahil oldu

120+3 Ntoi ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı

120+5 Son düdük geldi, maç penaltılara gitti

PENALTILAR

1.

El Kaabi ATTI

Tadic KAÇIRDI

2.

El Arabi KAÇIRDI

Batshuayi ATTI

3. 

Horta ATTI

Cengiz KAÇIRDI

4. 

Masouras ATTI

Djiku ATTI

5. 

Rodinei KAÇIRDI

Bonucci KAÇIRDI

Olympiakos yarı finale yükseldi

Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda - 2

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerinde takip etti.

Çeyrek final rövanş müsabakasını izlemek üzere Ülker Stadı'na gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.

Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda - 3

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.

Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda - 4
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