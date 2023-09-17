Omar Colley: "İki gece uyku uyuyamadık"

Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Marakeş merkezli 6.8 şiddetindeki depreme milli takım kampında yakalandı.

30 yaşındaki stoper yaşadığı korkulu anları BBC'ye anlattı.



"KAPININ ÖNÜNE BETON DÜŞÜYORDU"



Depreme uykuda yakalandığı ifade eden tecrübeli oyuncu "Benim çok zordu. Kabus gibiydi. Ne olduğunu anlamadan uyandım. Otel odasının kapısını açmayı denedim, ancak kapının önüne beton düşüyordu." dedi.



"İKİ GECE UYKU UYUYAMADIK"



"İki gece uyku uyuyamadık, maç oynamak zorunda kaldık. Bu gerçekten inanılmaz. Eğer maça çıkmasaydık, organizasyonun dışında kalırdık. Bu bizim için, kariyerimiz için, ülkemiz Gambiya için iyi olmazdı. Afrika Futbol Federasyonu bu maçı oynattığı için biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Afetin yaşandığı ülkede futbol oynamak. Bence daha iyi karar verebilirlerdi" şeklinde konu