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Onuachu ve Pepe'den Trabzonspor taraftarına mesaj

Traboznpsor'da Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydiklerinden dolayı takımdan bir süredir uzak kalan Paul Onuachu ve Nicolas Pepe bordo-mavili taraftarlara bir mesaj yayınladı.

Onuachu ve Pepe'den Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için 'dan bir süredir uzak olan Onuachu ve Pepe, taraftarlara mesaj yolladı.

"TAKIMA KATILMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Onuachu, videoda "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Sizleri tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

"FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Pepe ise "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu mesajı size desteğimi ve sevgimi paylaşmak için hazırladım. Geri dönüp Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Hızlı şekilde geri dönmeyi umuyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

Öte yandan, 13 Ocak'ta başlayan Afrika Uluslar Kupası, bugün final maçıyla sona erecek.

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