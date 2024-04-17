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Onuachu'nun dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 50 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

Onuachu'nun dönüş tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile oynanan maçta sol kolunda kırık tespit edilen 'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, tedavisinin ardından yeniden sahalara dönüyor.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin, 50 günlük aranın ardından Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giymesi bekleniyor.

SAKATLIĞININ ARDINDAN 5 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon Trendyol 'de 17 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Onuachu, yaşadığı sakatlığın ardından Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile oynanan lig maçlarında forma giyemedi.

Abdullah Avcı'nın sakatlığını atlatan başarılı futbolcuya, Kayserispor maçında görev vermesi bekleniyor.

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