Orkun Kökçü Benfica'da kadro dışı bırakıldı

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü Hollanda basınına verdiği röportajın ardından Portekiz gündemine oturdu.

Record'un haberine göre, Orkun Kökçü Benfica ile birlikte deplesmanda oynayacağı Casa Pia mücadelesinin kafilesinde yer almadı.

Milli futbolcu teknik direktör Roger Schimdt'i eleştirdiği tartışmalı bir röportajın ardından Benfica'da rahatsızlık yaratmıştı.

23 yaşındaki futbolcunun Casa Pia ile oynanacak maçın kadrosuna alımazken, para cezası alacağı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Orkun Kökçü De Telegraaf'a yaptığı röportajında taraftarlara kendisini kanıtlamak istediğini ancak Schmidt'in onu yanlış pozisyonda oynattığını belirtmişti.



Kökçü, "Benfica’ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Bunun doğru olduğunu söyleyemem. Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.



Milli futbolcu Roger Schmidt ile alakalı, "Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Yeteneklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor." diye konuşmuştu.



Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 34 resmi maça çıktı ancak 7 maçta baştan sona süre alabildi. Bu mücadelelerde 3 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.