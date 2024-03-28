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Oruç yasağına karşı çıkan Diawara, milli takımdan ayrıldı

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.

Oruç yasağına karşı çıkan Diawara, milli takımdan ayrıldı

Oruç yasağına karşı çıkan Mahamadou Diawara, milli takım kampından ayrılarak tepki gösterdi.

Basına yansıyan haberlere göre, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilen Olimpik Lyon futbolcusu Diawara, federasyonun Ramazan ayında antrenman yapan oyuncuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesine tepki göstererek kamptan ayrıldı.

﻿Diawara'nın kulübüne döndüğünü doğrulayan federasyon yetkilileri, bu futbolcunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani'yi çağırdı.

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