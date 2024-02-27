Oscar Bobb 2029'a kadar Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

OSCAR BOBB KİMDİR?



Futbola Norveç takımlarından Lyn FK'da başlayan Bobb, 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılmıştı.



Genç futbolcu, geçen yaz ilk kez City'nin A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirmişti.