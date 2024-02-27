NTV.COM.TR’ye geri dön

Oscar Bobb 2029'a kadar Manchester City'de

İngiliz devi Manchester City, sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 3 yıllık yeni anlaşma yaptı. Genç yıldız Bobb, 15 milyon euro güncel piyasa değerine sahip.

Oscar Bobb 2029'a kadar Manchester City'de

ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

OSCAR BOBB KİMDİR?

Futbola Norveç takımlarından Lyn FK'da başlayan Bobb, 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılmıştı.

Genç futbolcu, geçen yaz ilk kez City'nin A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirmişti. 

Oscar Bobb 2029'a kadar Manchester City'de - 1
Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;