Ozan Kabak, İtalyan devi Milan'ın radarında

Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a İtalya'n devi Milan'ın talip olduğu iddia edildi.

İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosuna takviye yapmak istiyor. Serie A takımının gündemindeki ismin ise yakın zamanda Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu ileri sürüldü.



23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.



TRANSFERİN MALİYETİ 13 MİLYON DOLAR



Haberin detayında Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği iddia edildi.



33 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST



Alman kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, geride kalan sezonda Hoffenheim ile 33 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik performans göstermişti.