Ozan Tufan Beşiktaş için Türkiye'ye dönüyor

Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Beşiktaş, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.



Acun Ilıcalı'nın takımı ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Tufan için mesai harcıyor.



Hull City Başkan Vekili Tan Kesler; Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığıyla ilgili soru karşısında, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var, ancak teklif yok" açıklamasını yapmıştı.



Transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.