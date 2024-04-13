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Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, Ozan Tufan'ın 1 gol, 1 asist yaptığı maçta Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

Ozan Tufan yıldızlaştı, Hull City farklı kazandı

İngiltere Championship'in 43. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu , sahasında Queens Park Rangers ile karşılaştı.

Milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür 11'de maça başladı.

8. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ozan Tufan'ın asistinde Fabio Carvalho farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 53. dakikada Jaden Philogene-Bidace söyledi ve Hull City sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan 11'de başladığı müsabakada Abdülkadir Ömür 68. dakikada yerini Ryan Giles'e bıraktı.

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