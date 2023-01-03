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Özgüç Türkalp kimdir? Hakem Özgüç Türkalp kaç yaşında ve nereli?

Özgüç Türkalp, futbolun son döneminde verdiği kararla merak edilen isimlerden biri haline geldi. Sivasspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev alan Özgüç Türkalp'in 'ofsayt' kararı sonrası spor dünyası tarafından oldukça tepki aldı. Peki, Özgüç Türkalp kimdir? Hakem Özgüç Türkalp kaç yaşında ve nereli?

Özgüç Türkalp kimdir? Hakem Özgüç Türkalp kaç yaşında ve nereli?

Özgüç Türkalp 15 Şubat 1974 tarihinde dünyaya geldi. Spor Yazarı Erol Yaşar Türkalp'in oğludur. 48 yaşında olan Türkalp, Türkiye'de konusundayetkin isimlerden biri olarak biliniyor.

’nin internet sitesinde Özgüç Türkalp’in bu sezon görev aldığı çok sayıda karşılaşma olduğu dikkat çekiyor. Türkalp, 10 haftada 20 kez VAR ve AVAR görevi almış. Bunlardan 12’sinde VAR 8’inde ise AVAR olarak görev yapmıştır.

MHK KARARINI VERDİ

Merkez Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri için kararını açıkladı.

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e hatalı kararından dolayı bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.

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