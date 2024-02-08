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Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan maçlarda 15 galibiyet 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekip ile kozlarını paylaşacak. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.

Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

FENERBAHÇE 6. SIRADA

Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor.

PANATHİNAİKOS'UN SON DURUMU

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor.

İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.

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