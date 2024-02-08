Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekip Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos ile mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, parkeden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor ile karşılaşacak.



Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.