Panathinaikos şampiyonluk yarışında yara aldı

Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.



AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.



Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.



Bu sonuçla 71 puanda kalan Panathinaikos, ikinci sıradaki yerini korudu. AEK 75 puanla zirvede yer alırken; birer maçı eksik PAOK 68 puanda, Olympiakos ise 67 puanda bulunuyor.