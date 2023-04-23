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Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'la anlaştı. Panathinaikos sosyal medya hesabından "Hoş geldin" mesajı yayınladı.

Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi

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Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'ın Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos'u çalıştıracağına dair çıkan iddialara son noktayı koydu.

Yunan takımının başkanı Giannakopoulos, Ataman ile beraber çektirdikleri fotoğrafları "Hoş geldin" notuyla paylaştı.

3. KEZ YURT DIŞI

Kariyerinde 2 kez THY Euroleague, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.

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