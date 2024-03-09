Papu Gomez'e 2 yıl men cezası

İtalya'da Monza'da forma giyen Papu Gomez'in doping cezası onandı.



La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Gomez'in cezaya yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.



36 yaşındaki deneyimli oyuncunun yaşı nedeniyle aldığı cezayla birlikte kariyerinin bitebileceği aktarıldı.



NELER YAŞANDI?



Gomez'in 2022 Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilmişti.



Tecrübeli oyuncu, Sevilla forması giydiği dönemde kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubunu içtiğini gerekçe olarak göstermişti.



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