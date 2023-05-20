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Para Okçuluk Avrupa Kupası | Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'den dünya rekoru

Para Okçuluk Avrupa Kupası'nıda Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül dünya rekoru kırmayı başardı.

Para Okçuluk Avrupa Kupası | Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'den dünya rekoru

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Para Avrupa Kupası'nın 1. ayağında Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, dünya rekoru kırdı.

HEM AVRUPA HEM DÜNYA REKORU

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Çekya'da devam eden Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışmasında, Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı'mız, 1199 puanla hem Avrupa hem dünya rekoru kırdı. Sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyor, başarıların devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Para Okçuluk Avrupa Kupası | Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül'den dünya rekoru - 1
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