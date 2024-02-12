Paris 2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası’nda mücadele edecek takımlar belli oldu

Paris Yaz Olimpiyatları Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda mücadele edecek 12 takım, Belçika, Brezilya, Çin ve Macaristan’da düzenlenen dört FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası sonrasında belli oldu.



Almanya, tarihinde ilk defa Olimpiyat Oyunları’na katılırken, diğer 11 takım daha önce turnuvada boy gösterdi. Olimpiyat Oyunları’na dahil olan son takımlar pazar günü düzenlenen elemelerde Kanada, Almanya, Japonya, Sırbistan ve İspanya olurken, Avustralya, Belçika, Çin, Nijerya ve Porto Riko ise cuma ve cumartesi günü düzenlenen elemelerde hak kazanmıştı.



FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 şampiyonu ABD ve Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Fransa, FIBA Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvaları öncesinde Paris 2024’te yer almayı garantilemişti.



Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası Paris 2024, 29 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.



2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası'na katılacak takımların tam listesi şöyle:



Avustralya

Belçika

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Nijerya

Porto Riko

Sırbistan

İspanya

Amerika Birleşik Devletleri