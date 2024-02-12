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Beşiktaş, Kayseri'de seri peşinde: Muhtemel 11'ler

Kış transferinin son gününde yaptığı hamlelerde taraftarını heyecanlandıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sahaya çıkıyor. Bu akşam saat 20'de Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda, Ernest Muci ve Al Musrati maç kadrosuna alındı.

Beşiktaş, Kayseri'de seri peşinde: Muhtemel 11'ler

Ligde Trabzonspor'u yenip, kupada çeyrek finale yükselen seri peşinde.

Siyah-beyazlılar, Trendyol 'de 25'inci haftanın kapanışında bugün saat 20'de Mondihome 'a konuk olacak.

Trabzon galibiyetiyle üçüncülük yarışında avantaj yakalayan Fernando Santos'un ekibinde, yeni transferler de kafileye dahil edildi.

Kış transferinin son gününde rekor bonservisle imza atan Ernest Muci ve Al Musrati maç kadrosunda yer alacak.

EKSİKLER

Tedavileri süren Rashica, Tayfur Bingöl, Ghezzal, Salih, Aboubakar ve Svensson'un yanı sıra, Afrika Kupası'ndaki son maçına cumartesi günü çıkan Masuaku ise kafilede yok.

Burak Yılmaz yönetimindeki 2 maçında da 2 beraberlik alan ev sahibi Kayserispor ise, küme düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Ackah, Mustafa, Cardoso, Boa Morte, Hasan Ali, Gökhan.

Beşiktaş: Mert; Onur, Worrall, Zaynutdinov, Umut; Amarter, Demir Ege, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.

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