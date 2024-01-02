Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar 47 milli sporcu kota aldı

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için 2023 yılında birçok branşta kota müsabakası yapıldı.



Şu ana kadar Türkiye, 47 kişiyle Paris 2024'e katılım hakkı elde etti. Bu yılın ilk 6 ayında da devam edecek kota müsabakalarıyla bu sayının ciddi oranda artması bekleniyor.



A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI 12 KİŞİYLE OLİMPİYATTA OLACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.



FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", 12 isimle olimpiyatta yer alacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi), okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) şu ana kadar takım olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan ekipler oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.



BİREYSELDE EN ÇOK KOTA BOKS VE GÜREŞTE



Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran sporlar, şu ana kadar boks ve güreş oldu.



Boksta milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, Polonya'da geçen yıl düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Paris 2024'e kota almayı başardı.



Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz da 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran isimler oldu.

