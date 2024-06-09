Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 10 binden fazla sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Takım sporcularının da mücadele edeceği Paris Olimpiyatları için tarih bilgisi sorgulanıyor. Milli sporcularımız atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede ülkemizi temsil edecek. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

10 BİNDEN FAZLA SPORCU MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK



Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Paris 2024'te, olimpik programda sabit yer alan 28 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.



Madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi.



Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.