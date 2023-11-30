Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Bilet satışları başladı

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen sporseverler için 400 bin bilet satışa çıkarıldı.



1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek yaz olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'te düzenlenecek.



OLİMPİYAT OYUNLARINDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?



32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek.



Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.



HALKIN KATILIMINA AÇIK MARATON YARIŞI



Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.

