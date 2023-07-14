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Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe belirsizliği sürüyor

Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile yeni kontrat imzalamayacağını duyurmuştu. Fransız devinin yıldız oyuncu ile sözleşme imzalamak için yeni yollar aradığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe belirsizliği sürüyor

Paris Saint-Germain, Klyian Mbappe'yi takımda tutmanın yollarını arıyor

Paris Saint-Germain yönetimi, 'yi takımda tutmak için farklı bir yaklaşım düşünüyor.

Mbappe, sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklamış ve bu durum yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Mbappe, yeni sezon hazırlıklarını Le Thor'da yaptığı kişisel antrenmanlarla sürdürürken, PSG ise sözleşmesini uzatmanın yollarını arıyor.

PSG yönetimi, Mbappe'nin yeni bir sözleşme imzalamaması halinde onu satış listesine koymayı düşünüyor ve sürpriz bir yaptırım olarak farklı bir oyuncu grubuyla çalıştırma seçeneği de gündeme geliyor.

GEÇEN YAZ BU FORMÜLÜ UYGULAMIŞTI

Fransız ekibi, geçen yaz benzer bir formülü uygulamış ve takımdan ayrılması istenen Kurzawa, Draxler, Herrera, Wijnaldum, Rafinha ve Kehrer'i farklı bir antrenörle çalıştırmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Mbappe'nin Pazartesi günü PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique ve başkan Al-Khelaifi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kylian Mbappe PSG formasıyla çıktığı 260 resmi maçta 212 gol atıp 98 asist kaydetti.

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