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Paris Saint Germain'de yaprak dökümü: Messi'nin ardından Neymar'dan ayrılık talebi

Lionel Messi ile yollarını ayıran Paris Saint Germain'de bir ayrılık daha kapıda. Brezilyalı yıldız Neymar takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Paris Saint Germain'de yaprak dökümü: Messi'nin ardından Neymar'dan ayrılık talebi

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Lionel ile yollarını ayıran, Kylian Mbappe ile de sorunlar yaşayan Paris Saint Germain'de son olarak da ayrılmak istiyor.

L'Équipe'in haberine göre; Brezilyalı yıldız yönetime ayrılık talebini iletti. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Fransız ekibiyle 6 sezonu geride bırakan Neymar, 173 maçta 118 gol kaydetti.

Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Brezilyalı, Paris Saint Germain'de 5 Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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