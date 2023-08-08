Paris Saint Germain'de yaprak dökümü: Messi'nin ardından Neymar'dan ayrılık talebi

Lionel Messi ile yollarını ayıran, Kylian Mbappe ile de sorunlar yaşayan Paris Saint Germain'de son olarak Neymar da ayrılmak istiyor.
L'Équipe'in haberine göre; Brezilyalı yıldız yönetime ayrılık talebini iletti. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon taraftarlar tarafından protesto edilmişti.
Fransız ekibiyle 6 sezonu geride bırakan Neymar, 173 maçta 118 gol kaydetti.
Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Brezilyalı, Paris Saint Germain'de 5 Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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