Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk avatajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.



Sarı-kırmızılılar Olimpija Ljubljana'ya saat 22'de konuk olacak.

ICARDİ VAR ZAHA YOK

UEFA listesinde dahil edilen yeni transferler Mauro Icardi ve Günay Güvenç kafilede yer aldı.



Tedavileri süren Wilfried Zaha ve Zaniolo'nun yanı sıra, UEFA listesinde bulunmayan Kerem Demirbay, Morutan ve Yusuf Demir ise Slovenya'ya götürülmedi.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.



Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.



İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği maçın rövanşı, 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.



Galatasaray turu geçmesi halinde; Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Mücadele S Sport Plus kanalından yayınlanacak.