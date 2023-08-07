NTV.COM.TR’ye geri dön

Paris Saint Germain'den Barcelona'nın iki yıldızına kanca

Paris Saint-Germain, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransız devinin son olarak Barcelona'nın genç kanatları Ansu Fati ve Ousmane Dembele ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

Paris Saint Germain'den Barcelona'nın iki yıldızına kanca

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin belirsizliğini korumasının ardından kadroda tekrardan yapılanmaya gidiyor.

Fichajes'in haberine göre, Ousmane Dembele'nin peşinde koşmaya hız veren Paris Saint-Germain'in genç İspanyol oyuncuyu da gözüne kestirdiği belirtildi.

Öte yandan teknik direktörün güvenini kazanamadığını düşünen 20 yaşındaki Fati'nin 'dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca 2024'te sözleşmesi sona erecek Ousmane Dembele'nin serbest kalma bedelinin ödenerek 'ye katılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Barça ile 35 maça çıkan Dembele, bu mücadelelerde 8 gol atıp 9 asist kaydetti. Öte yandan Ansu Fati ise 51 maça çıkıp 10 gol 4 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...