Paris Saint Germain'den Barcelona'nın iki yıldızına kanca

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin belirsizliğini korumasının ardından kadroda tekrardan yapılanmaya gidiyor.



Fichajes'in haberine göre, Ousmane Dembele'nin peşinde koşmaya hız veren Paris Saint-Germain'in genç İspanyol oyuncuyu da gözüne kestirdiği belirtildi.



Öte yandan teknik direktörün güvenini kazanamadığını düşünen 20 yaşındaki Fati'nin Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.



Ayrıca 2024'te sözleşmesi sona erecek Ousmane Dembele'nin serbest kalma bedelinin ödenerek PSG'ye katılacağı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Barça ile 35 maça çıkan Dembele, bu mücadelelerde 8 gol atıp 9 asist kaydetti. Öte yandan Ansu Fati ise 51 maça çıkıp 10 gol 4 asistlik katkı sağladı.