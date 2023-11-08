Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak.



Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.



Ligde 2 galibiyet ve 4 yenilgisi olan Partizan ise 11. sırada bulunuyor.



Partizan'ın başantrenörlük görevini, Fenerbahçe'yi 7 sezon çalıştıran Zeljko Obradovic yapıyor.