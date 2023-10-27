Patrick Kluivert: Stadyumla alakalı bir lanet var

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Adana Demirspor, cumartesi günü kendi sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Mavi Lacivertli ekip Konyaspor hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi teknik direktörü Patrick Kluivert, oyuncular Jonas Svensson ve Andreaw Gravillon açıklamalarda bulundu.



En centilmen teknik direktör ödülü almasıyla ilgili konuşan Kluivert, “Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Baktığınızda bu tarz maçlarda bu tarz olaylar yaşanırsa genellikle kendi hatanızdan oluyor. Maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım. Kendime ve takımıma alakalı, sadece yapılması gerekeni yaptım.” dedi.



‘3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ’



Son hafta alınan Karagümrük maçında oyuncularının performanslarının altında olduğunu belirten Kluivert, ”Takımımızda bunun hakkında konuştuk. Artık o maç geride kaldı. Şuan kendi evimizde oynayacağımız maçımız var bizim için çok önemli. Yaptıklarımızın farkındalığıyla sahaya çıkacağız, neler yapabileceklerimizi de biliyoruz. 3 puan alarak en iyi şekilde galibiyetle kapatırız umarım. Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp o 3 puanı almak istiyoruz. Çünkü evimizde de kaybetmedik bu şekilde de devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.



‘BENCE STADYUMLA ALAKALI BİR LANET VAR’



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda puan kaybettiklerini belirten Kluivert, “Bu tarz maçlar sonrasında futbolcularla iletişim kurmanız gerekiyor, yakınlık göstermemiz gerekiyor. Bende eski bir futbolcu olarak bunu biliyorum. Turnuva genelinde olabilir, zihinsel olarak hemen atlatmanız gerekiyor, bu tarz tümsekleri. Ama bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük’e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0’lık bir mağlubiyette var. O yüzden stada bağlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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