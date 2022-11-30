Pele hastaneye kaldırıldı

Futbolun efsanesi Pele, genel sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

82 yaşındaki Pele'nin geçtiğimiz sene kolonundaki tümör çıkartılmış ve uzun süre müşahede altında tutulmuştu. Bugün yeniden hastaneye yatan efsane futbolcunun kızı Kely Nascimento, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlığı hakkında acil bir durum yok. Vücudunda şişme olduğu için ön görülmüş bir tedavi süreci" açıklamasını yaptı.

Brezilya basını ise Pele'nin kemoterapi tedavisinin olumlu sonuç vermediğini ve futbol efsanesinin kalp sorunları yaşadığını iddia ediyor.



Kariyerinde Santos ve New York Cosmos formalarını giyen Pele, 3 Dünya Kupası, 6 Brezilya Serie A ve 2 Libertadores şampiyonluğu yaşamıştı.