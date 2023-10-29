Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. İşte, Pendikspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



Pendikspor-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Müsabaka Bein Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da yarın takımdaki yerini alamayacak.



DEPLASMANDA GOL YEMEDİ



Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.



Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.



LİGDE İLK RANDEVU



Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.



İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



SAMET AKAYDIN'UN DURUMU



Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor.



Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor.



Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.