Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanından da kayıpsız ayrılıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadele Bein Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE 19'DA 19 PEŞİNDE



Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatarak 19'da 19 yapmak istiyor.



Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

