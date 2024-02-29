NTV.COM.TR’ye geri dön

Pendikspor'da Ivo Vieira yerine İbrahim Üzülmez

Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor.

Pendikspor'da Ivo Vieira yerine İbrahim Üzülmez

Pendikspor'da Ivo Vieira yerine İbrahim Üzülmez geldi. Pendikspor, yeni hocaları Üzülmez'i resmen açıkladı. 

Pendikspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz!"

TFF'den yayın ihalesi açıklaması: İptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır

TFF'den yayın ihalesi açıklaması: İptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;