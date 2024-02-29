Pendikspor'da Ivo Vieira yerine İbrahim Üzülmez geldi. Pendikspor, yeni hocaları Üzülmez'i resmen açıkladı.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.



Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz!"

