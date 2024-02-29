Pendikspor'da Ivo Vieira yerine İbrahim Üzülmez geldi. Pendikspor, yeni hocaları Üzülmez'i resmen açıkladı.
Pendikspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz!"
✍🏼 Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) February 29, 2024
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/OmGGQGYuNH
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