Pep Guardiola, Haaland'ın kadroda olmama sebebini açıkladı

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Luton Town'a konuk oluyor.

Manchester ekibinde golcü oyuncu Erling Haaland maç kadrosunda yer almayarak yerini Julian Alvarez'e bıraktı.

Teknik direktör Pep Guardiola, Norveçli golcünün ayağında stres tepkimesi olduğu gerekçesiyle kadroya alınmadığını açıkladı.

Guardiola, "Haaland'ın ayağında stres tepkimesi var. Ne kadar süre olmayacağını şu an bilmiyorum. Hafta hafta, gün gün durumuna bakacağız.