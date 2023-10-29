PFC Ludogorets 1945-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmişti. Şimdi tüm gözler Bulgaristan'daki rövanş müsabakasında. İşte, Ludogorets-Fenerbahçe rövanş maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndandaki PFC Ludogorets 1945-Fenerbahçe maçı, 9 Kasım 2023 Perşembe günü oynanacak.



Maçın TSİ 23.00'da başlaması bekleniyor. Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



UEFA Konferans Ligi H Grubu 3’üncü maçında Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.



6’ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rwan Seco’nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içinden vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı oyun alanı dışına çeldi.



8’inci dakikada Zajc’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



26’ncı dakikada Batshuayi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fred’in vuruşunda kaleci Sluga’nın müdahalesiyle meşin yuvarlakla Tadic buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



37’nci dakika Fred’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in ortasında iyi yükselen Tadic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



42’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin rakiplerini geçerek ceza sahasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



52’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Tadic’in pasında topla buluşan Oosterwolde’nin vuruşunda Batshuayi’nin dokunamadığı meşin yuvarlak Ludogorets savunmasından döndü. Penaltı noktasında topla buluşan Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



65’inci dakikada Ludogorets farkı 1’e indirdi. Tekpetey’in soldan ortasında ceza sahası içinde röveşata denemesinde bulunan Naressi’nin vuruşunda Becao’ya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



82’nci dakikada uzun pasta topla buluşan Tekpetey’in ceza sahası içi sağından vuruşunda kaleci İrfan Can’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.



90+3’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Szymanski’nin ceza sahası içinden pasında topla buluşan Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



Mücadele Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

