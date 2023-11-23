PFDK, Ali Koç ve Dursun Özbek'in cezalarını açıkladı

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek’e ise 350 bin TL ceza verildiğini açıkladı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlar şu şekilde:



“1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”