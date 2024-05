PFDK kararları açıklandı | Derbinin faturası belli oldu: Ali Koç, Mert Hakan ve Oosterwolde'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.



Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.



Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.



PFDK, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin lira para cezası, Kayserisporlu futbolcu Duckens Nazon'a da 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verdi.



Kurul, Fenerbahçe'ye 1 milyon 949 bin 500, Galatasaray'a 520 bin, Beşiktaş Kulübüne 489 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 192 bin, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor'a 112'şer bin, Siltaş Yapı Pendikspor'a ise 80 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 23.05.2024 tarih ve 84 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107-108, KUZEY ÜST TRİBÜN 407-408-409, GÜNEY ALT TRİBÜN 119-120-121, DOĞU ÜST TRİBÜN 413-414-415, BATI ÜST TRİBÜN 401-402, DOĞU ALT TRİBÜN 114-115-116, BATI ALT TRİBÜN 102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ONUR GÖÇMEZ hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ–SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 204 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ–SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN D-E, VIP ÜST TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi HALİL DEMİR’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi FEVZİ USLU’nun, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi HASAN KARADAĞ’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi UĞUR TOSUN’un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu FEDERICO CECCHERINI’nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI’nın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI’nın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu DUCKENS NAZON’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- GALATASARAY A.Ş.’nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106,107, 206, 207, GÜNEY TRİBÜN 119, 120, 219, 220, BATI TRİBÜN 101, 102, 103, 201, 203, DOĞU TRİBÜN 112 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.’nin, yöneticilerinin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış oldukları açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 32 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. doktoru ERTUĞRUL KARANLIK’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL’ın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 20.05.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–BODRUM FK Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D4-D5, GÜNEY TRİBÜN C3-C4-C5, KUZEY TRİBÜN E3-E4-E5 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 84.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN D5 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU TRİBÜN D5 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK teknik sorumlusu SERKAN ÖZBALTA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK antrenörü CAN GÜÇER’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 17.05.2024 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK–TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. sporcusu BURAK BİLGEN’in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyleFDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu KAMİL İÇER’in, 17.05.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ALİAĞA FUTBOL A.Ş.’nin, 12.05.2024 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALİAĞA FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALİAĞA FUTBOL A.Ş. görevlisi İSMET OĞUL’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALİAĞA FUTBOL A.Ş. antrenörü EGEMEN BABAÇ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, 20.05.2024 tarihinde oynanan ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR–EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 3. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, 20.05.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR–BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 20.05.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR–BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig Play-Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- SEBAT GEÇLİK SPOR Kulübünün, 20.05.2024 tarihinde oynanan SEBAT GEÇLİK SPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR Trendyol 3. Lig Play Off Müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SEBAT GEÇLİK SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SEBAT GEÇLİK SPOR Kulübü teknik sorumlusu ADEM ÇAK’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.