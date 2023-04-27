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PFDK'dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bazı taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi.

PFDK'dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Spor Toto 'den 3 kulübe para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 250 bin, Kayserispor'a 84 bin, Giresunspor'a ise 56 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerinin ise bloke edilmesi kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu'na 1 maç men cezası verdi.

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